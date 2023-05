Nieuwe ochtendshow Radio 538 begint maandag

De nieuwe ochtendshow van Radio 538 met Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen begint komende maandag. Het trio is vanaf dan elke werkdag van 06.00 uur tot 10.00 uur te horen, maakt de radiozender woensdag bekend.

Het was al bekend dat Klijn, Romijn en Van Baarlen De 538 Ochtend zouden gaan presenteren. Ze stappen over van Radio Veronica. Woensdag werd ook bekendgemaakt dat Rick van Velthuysen het ochtendprogramma op die zender vanaf maandag voor zijn rekening gaat nemen.

Klijn, Romijn en Van Baarlen nemen de ochtendshow op Radio 538 over van Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. Zij maakten eerder bekend “in goed overleg” met het programma te stoppen. De Jager zei destijds dat hij moeite had de “juiste balans” te vinden tussen het maken van de show en het gezinsleven. “Samen met de zender kwamen we tot de conclusie dat ik het langjarig commitment voor een ochtendshow, in deze fase van mijn gezin, simpelweg nog niet kan overzien.”

De Jager en Van der Eerden zijn vrijdag voor het laatst te horen in de ochtend van Radio 538. De zender is nog met hen in gesprek over hun toekomst.