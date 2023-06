Drie verdachten fatale steekpartij festival Amsterdam langer vast

De drie verdachten die vastzitten voor de dodelijke steekpartij van afgelopen zondagavond op festival Solid Grooves in Amsterdam, blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten, zo laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

De drie 20-jarige Amsterdammers zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ze worden verdacht van doodslag, poging tot doodslag, openlijk geweld en diefstal met geweld en afpersing, zo meldt het Openbaar Ministerie. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen of diefstal de aanleiding was voor de steekpartij.

In totaal werden op het festival drie mensen neergestoken. Een 21-jarige man uit Diemen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten zwaargewond.

Het Parool meldde eerder op basis van bronnen dat het overleden slachtoffer de vriend van zijn zus te hulp schoot. Zowel de Amsterdamse krant als De Telegraaf schrijft dat er op het festival ruzie ontstond omdat een groepje mensen spullen zou hebben gestolen.