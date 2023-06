DeWolff breekt wereldrecord snelst gedrukte plaat

De Limburgse band DeWolff is er donderdag in geslaagd het wereldrecord voor de snelst gedrukte plaat te breken. De poging begon rond 13.00 uur en volgens de band lagen na 2 uur, 59 minuten en 28 seconden vinylplaten van het nummer in twee Haarlemse platenzaken.

DeWolff pakt het record af van de Amerikaanse artiest Jack White, die in 2014 het nummer Lazaretto opnam en in vinyl liet persen in 3 uur, 55 minuten en 21 seconden. Het nummer van White was ongeveer 3,5 minuten, het nummer van DeWolff is zo’n 21 minuten.

Na ongeveer twee uur tijd was de eerste vinylplaat geperst. Na het persen werden de hoezen gesigneerd en naar de platenzaken gebracht. Het nummer werd opgenomen in de Haarlemse Artone Studio, waar ook de vinylperserij staat waar de platen zijn gemaakt.