Komst asielzoekers Twentse Albergen pas na de zomer

Het gaat nog zeker tot na de zomervakantie duren voordat het asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in het Twentse Albergen er is. De gemeente Tubbergen heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om meer informatie gevraagd rond de aanvraag van een omgevingsvergunning, bevestigt het COA berichtgeving van RTV Oost.

In februari vroeg het COA een omgevingsvergunning aan voor hotel ’t Elshuys, dat het in augustus vorig jaar kocht. Het COA passeerde de gemeente bij de aankoop van het hotel, wat lokaal en landelijk tot verontwaardiging leidde. Op het terrein is na bekendmaking onder meer brand gesticht.

Een woordvoerder van het COA wil niet spreken van vertraging, nu de gemeente extra informatie heeft verzocht. Volgens hem hoort dit bij het proces tot het krijgen van een omgevingsvergunning. Ook is volgens hem nooit gecommuniceerd wanneer de asielzoekers in het voormalige hotel ondergebracht zouden worden. “En dat gaan we nu ook niet doen.”

De gemeente meldde vorig jaar echter wel dat de eerste asielzoekers naar verwachting in oktober al zouden arriveren. Dat wordt nu dus bijna een jaar later. Er worden maximaal 150 asielzoekers in het hotel ondergebracht.