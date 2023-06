Kenniscentrum: sportinitiatieven beter afstemmen op jongeren

Jongeren bewegen minder omdat er weinig initiatieven zijn die bij hun interesse aansluiten. Dat zegt het Kenniscentrum Sport & Bewegen in reactie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit onder meer blijkt dat een op de vier jongvolwassenen in Nederland overgewicht heeft. Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar met overgewicht voldoet slechts 29 procent aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad om minstens een uur per dag aan matige intensieve inspanning te doen.

Volgens het kenniscentrum is de behoefte van jongeren op het gebied van sport de laatste jaren langzaam veranderd. “Veel jongeren willen niet vastzitten aan vaste tijden. Ze vinden het moeilijk te combineren met bijvoorbeeld hun opleiding of bijbaantje en hebben behoefte aan meer vrijheid”, legt specialist beweeggedrag bij het kenniscentrum Shanna Kulik uit. “Wat ook meespeelt, is dat deze groep behoefte heeft aan meer variatie in sport. Je ziet dat er allerlei initiatieven ontstaan waarbij sporten gecombineerd worden en het meer gaat om plezier dan competitie.”

Het CBS ziet een aantal duidelijke factoren die een rol spelen bij overgewicht. Onder meer herkomst en opleidingsniveau van ouders lijkt een flinke rol te spelen. Obesitas komt bijvoorbeeld drie keer zoveel voor bij kinderen tot 12 jaar van wie de ouders maximaal een vmbo-opleiding hebben afgerond als bij kinderen van wie de ouders een studie aan een hbo of universiteit hebben behaald. Als een van de ouders flink overgewicht heeft, stijgt de kans op overgewicht bij de kinderen ook.

“In dit geval geldt ‘jong geleerd, is oud gedaan’. We weten dat als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met sport, ze ook op latere leeftijd een actievere levensstijl houden”, zegt Kulik. Niet alleen een goed voorbeeld speelt volgens het kenniscentrum een belangrijke rol. Ook op school is het nodig om aandacht aan beweging te besteden. “Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Als er van jongs af aan aandacht is voor bewegen en kinderen er plezier in krijgen, is de kans groot dat ze blijven sporten.”

Niet alleen op de basisschool, ook op middelbare scholen en het mbo is “nog een wereld te winnen”. Zo pleit het kenniscentrum er voor om schoolpleinen beter in te richten en jongeren te vragen waar zij behoefte aan hebben om meer te kunnen bewegen. “Dat werkt beter dan ze dingen te gaan opleggen”, aldus Kulik. “Jongeren besteden veel tijd aan social media en gamen, probeer bijvoorbeeld te kijken hoe die interesses gekoppeld kunnen worden aan bewegen.”