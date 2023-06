Oud-minister Grapperhaus wordt hoogleraar in Rotterdam

Voormalig justitieminister Ferdinand Grapperhaus wordt met onmiddellijke ingang hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij bekleedt er de leerstoel Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk. Die gaat over de wisselwerking tussen rechtsstaat en samenleving.

Voordat CDA’er Grapperhaus van 2017 tot en met 2022 minister was, werkte hij als advocaat en ook als bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht.

De baan in Rotterdam is niet voltijds, maar 0,2 fte. Grapperhaus heeft ook een belangrijke functie bij Deloitte, aanbieder van dienstverlening op het gebied van onder meer accountancy, belastingadvies en financieel advies. In februari werd bekend dat hij topman van Deloitte Legal was geworden, de juridische dienstverleningstak van de organisatie.

De banen staan geheel los van elkaar, benadrukt de EUR: “De leerstoel Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk wordt volledig bekostigd en gefaciliteerd door de EUR. Zowel de aanstelling als invulling van de leerstoel is onafhankelijk van, en staat los van de aanstelling die Grapperhaus heeft bij Deloitte Legal en zijn andere (neven)werkzaamheden.”