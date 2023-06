Rederij schrapt diensten naar eilanden om krappe vaargeulen

De veerdienst Wagenborg schrapt voor de rest van dit jaar een flink aantal afvaarten naar Ameland en Schiermonnikoog, bevestigt directeur Ger van Langen donderdag berichtgeving door de Leeuwarder Courant. De reden daarvoor is dat de vaargeulen niet meer breed en diep genoeg zijn en schepen elkaar om die reden niet goed meer kunnen passeren.

Dat kan gevaar opleveren, aldus Van Langen. “We willen heel graag varen en niets liever dan onze opdracht vervullen. Maar onder deze omstandigheden is dat niet veilig voor passagiers en bemanning.”

Hij wijst op een incident met een van de schepen uit de vloot op 4 mei, die toen in botsing kwam met de rand van de zandplaat binnen de vaargeul. Ook het dodelijke ongeval bij Terschelling, in oktober vorig jaar, toont de kwetsbaarheid van schepen in het Waddengebied. Toen kwam een snelboot van rederij Doeksen in aanvaring met een watertaxi.

Besloten is om schepen niet meer langs elkaar te laten varen in de vaargeulen, wat betekent dat honderden afvaarten worden geschrapt. In absolute zin niet een heel hoog aantal op het totaal, aldus Van Langen, maar omdat de annuleringen vallen in het hoogseizoen is de impact groot. “Dit is heel erg voor Ameland. Het heeft niet alleen invloed op het toerisme in de regio maar ook op de samenleving. Iedereen wordt beperkt in zijn of haar beweging, dat is verschrikkelijk.”

Van Langen zegt dat het Rijk moet zorgen voor goede vaarwegen. De veerdienstexploitant is in overleg hierover met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Afgelopen februari riep de rederij het ministerie ook al op de verbinding van het vasteland en terug voor de komende jaren veilig te stellen. Toen werden ook al veerdiensten geschrapt.