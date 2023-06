Zeeman roept slippers terug met te veel schadelijke stoffen

Sommige slippers van de Zeeman bevatten te veel schadelijke stoffen, zoals lood en weekmakers. De winkelketen roept de zogenoemde ‘Ibiza Slippers’ daarom terug.

Te veel lood en weekmakers kan een risico vormen voor de gezondheid. De slippers hebben als artikelnummer 27141. Als consumenten de slippers terugbrengen naar de winkel krijgen ze hun geld terug.

Weekmakers zijn stoffen die kunststof zacht en buigzaam maken. Via de huid (of mond) kunnen deze het lichaam binnendringen. Vooral voor baby’s, jonge kinderen en zwangeren kunnen de stoffen effect hebben op het hormoonsysteem.

Een te hoge blootstelling aan lood kan leiden tot bloedarmoede en een verhoogde bloeddruk. In ernstiger gevallen kan het bijvoorbeeld nierbeschadiging of een verstoring in het zenuwstelsel veroorzaken. Zeker jonge kinderen zijn gevoelig voor lood.