Ziekenhuis staat nog steeds achter aangifte tegen verpleger

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) staat nog steeds achter de aangifte tegen de voormalige verpleger die in verband wordt gebracht met een twintigtal sterfgevallen, hoewel de man nu vrijkomt. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland meldde donderdag dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg is om “verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen”.

Het ziekenhuis vindt de aangifte “nog steeds een goede stap” en wijst erop dat het onderzoek naar de sterfgevallen nog loopt en de man “nog steeds verdachte” is.

“Onze gedachten gaan nu in eerste instantie naar de nabestaanden, bij wie gevoelens van onzekerheid zullen worden versterkt. Dat geldt ook voor onszelf. Wij zitten met dezelfde vragen. Is er iets strafbaars gebeurd en hoe dan?”, aldus een woordvoerster.

Het ziekenhuis onderhoudt doorlopend contact per mail en telefoon met de nabestaanden. “We kunnen geen antwoorden geven, maar wel ondersteuning.”