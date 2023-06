Grote bosbrand in Oisterwijk onder controle

In een bosgebied in Oisterwijk heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft de rook niet voor overlast gezorgd op het Intents festival, dat in de buurt aan de gang is.

Rond 20.30 uur werd de brandweer gealarmeerd dat er een bosbrand gaande was in het bos aan de Oirschotsebaan. Het vuur was op twee verschillende plekken ontstaan, beide op een gebied van ongeveer 25 vierkante meter. Rond 21.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog een tijd bezig om het bos nat te houden.

Even was de veiligheidsregio bezorgd dat de rook over het Intents festival zou trekken. De locatie van dat enorme meerdaagse dancefestival is op een sportpark naast het bosgebied. “De rook trok echter niet die kant op, dus het festival is niet in gevaar geweest”, aldus de woordvoerder.