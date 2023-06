Brand op vrachtschip in Dordrecht

Op een aangemeerd vrachtschip in Dordrecht is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand is ontstaan tijdens het laden van schroot, en woedt zowel op de kade als op het schip, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand brak rond 21.30 uur uit aan de ‘s-Gravendeelsedijk. Er komt veel rook vrij en de brandweer heeft opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. De rook trekt richting ‘s-Gravendeel. De brandweer roept mensen op om zoveel mogelijk uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.