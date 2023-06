Rutte: ministerraden zijn wel degelijk politieker geworden

Discussies in de ministerraad zijn wel degelijk “veel politieker nu”, zegt premier Mark Rutte. Het ANP becijferde dat ministerraden gemiddeld nog geen drie uur duren, terwijl Rutte na de val van zijn derde kabinet had gezegd dat die overleggen veel langer zullen duren, omdat het politieke zwaartepunt op het vrijdagse beraad komt te liggen. Dat laatste is wel het geval, stelt Rutte. Maar “het is natuurlijk niet zo dat het kabinet een debatclub is die de lengte van de vergadering een doel op zichzelf vindt”.

Rutte voorspelde voor het aantreden van zijn vierde kabinet dat die ministersploeg vaak tot laat in de avond zal vergaderen. Maar inmiddels stelt hij vast dat “het ook met dit kabinet toch is gelukt om er steeds op tijd uit te komen”. Wel wordt er op vrijdag “flink geknokt, gelukkig vaak dwars door de partijlijnen heen”, zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. “Daar let ik op. Het is natuurlijk een beetje saai als alle VVD’ers hetzelfde vinden, of alle CDA’ers”. Politieke discussies “maken het team sterker”.

De belangrijkste reden dat werd verwacht dat de ministerraad langer zou duren, is dat het coalitieoverleg op maandag is afgeschaft. In dat overleg timmerden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en de vicepremiers in het tweede en derde kabinet van Rutte de onderlinge afspraken veelal dicht. Ministers voelden zich soms slechts uitvoerders. Na het toeslagenschandaal nam de roep toe om een duidelijkere scheiding tussen de Kamerfracties en het kabinet. Het vooruitzicht van lange ministerraden was dus ook een onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur.

Volgens Rutte is inhoudelijk het zwaartepunt dus wel degelijk naar de ministerraad verschoven. Hoewel het coalitieoverleg op maandag “dat uren kon duren”, is afgeschaft, komen de fractieleiders van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie wel nog wekelijks bijeen. En ook fractiespecialisten overleggen vaak met collega-Kamerleden van andere partijen die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden.