Voorarrest verdachte dodelijke schietpartij in Katwijk verlengd

De rechter-commissaris heeft het voorarrest verlengd van de 18-jarige Katwijker die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in zijn woonplaats. De verdachte blijft in elk geval veertien dagen langer vastzitten.

De man werd dinsdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident dat plaatsvond in de nacht van 20 op 21 mei in de Talmastraat. Het 22-jarige slachtoffer uit Katwijk overleed een week later aan zijn verwondingen.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident.