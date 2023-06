Volgend jaar maandenlang geen trein A’dam-Londen om werkzaamheden

Volgend jaar rijden er vanaf juni maandenlang geen treinen tussen Amsterdam en Londen vanwege werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal. Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Door de renovatie is tijdelijk geen plek voor de hal waar nu de douane huist. De zogeheten Eurostar kan daardoor tot uiterlijk mei 2025 niet vertrekken vanaf Amsterdam. Volgens Heijnen is geprobeerd een oplossing te vinden, maar is dat niet gelukt. “Ik vind dat heel erg teleurstellend”, schrijft ze.

Reizigers die alsnog met de trein naar Londen willen, zullen waarschijnlijk in Brussel moeten opstappen. Het is nog niet bekend of Rotterdam nog een station blijft voor de Eurostar. Heijnen praat binnenkort met onder andere Eurostar over de dienstregeling.

De trein reed pas sinds 2020 op het traject. In eerste instantie leek het erop dat het traject er voor tien jaar uit zou liggen, maar dat hebben NS en ProRail kunnen terugbrengen.