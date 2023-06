Corporatie plaatst camera’s bij Suri-Change in Amsterdam-Zuidoost

Woningcorporatie Rochdale heeft containers met beveiligingscamera’s geplaatst bij het geldwisselkantoor in Amsterdam-Zuidoost waar afgelopen week drie explosies plaatsvonden. Huurders van woningen boven en rond dit filiaal van Suri-Change maken zich veel zorgen om hun veiligheid. De containers moeten nu voorkomen dat het geldwisselkantoor aan de Bijlmerdreef opnieuw doelwit wordt.

Het gaat om twee containers met camera’s die aangaan als ze beweging waarnemen, legt een woordvoerder van Rochdale uit. De beveiligingssystemen van het bedrijf Security Cabin staan normaal gesproken op bouwplaatsen.

“We weten dat onze huurders zich grote zorgen maken. Onze buurtcoƶrdinator is er vaak over aangesproken. Dit is een preventieve maatregel, zodat mensen weten dat er cameratoezicht is”, legt de woordvoerder uit. Rochdale heeft de plaatsing van de bewakingscontainers gemeld bij de gemeente Amsterdam, voegt hij daar aan toe. De beelden worden na een week vernietigd. “Maar als er weer iets gebeurt, overhandigen we de beelden aan de politie.”

De laatste ontploffing bij het Suri-Change-filiaal was in de nacht van woensdag op donderdag. Dat leverde schade op, maar niemand raakte gewond. Het pand was toen al gesloten op last van burgemeester Femke Halsema, die dezelfde maatregel nam voor alle filialen van de keten in Amsterdam. Ook bij andere locaties van Suri-Change in de hoofdstad, Den Haag en Rotterdam gingen onlangs explosieven af.

Den Haag liet vrijdag weten al maandenlang cameratoezicht te houden op de kantoren. Rotterdam wil niet delen wat voor veiligheidsmaatregelen er genomen zijn rondom de geldwisselkantoren, maar laat weten de situatie “zichtbaar en onzichtbaar” in de gaten te houden, aldus een woordvoerder.

In een strafrechtelijk onderzoek naar Suri-Change zijn eind maart vijf personen aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon. “Die hebben na hun arrestatie kort vastgezeten, maar zijn allen vrij in afwachting van de vervolging”, aldus het OM donderdag. Ze worden volgens het OM verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaĆÆnehandel.