Morrende VVD-leden willen Rutte aan zijn asielbelofte houden

Voor de VVD belooft het zaterdag weer een roerige dag te worden. De achterban van de grootste regeringspartij kan op het congres in Apeldoorn zijn hart luchten over de vele kwesties die nu spelen binnen de coalitie. De pijlen worden naar verwachting vooral gericht op de perikelen met asiel en migratie. Ontevreden leden geven aan dat ze hun leider en premier Mark Rutte kritisch gaan bestoken met vragen over zijn eerdere belofte dat de instroom van asielzoekers zou worden beperkt.

Volgens deze leden “explodeert de asielstroom. Gelet op de cijfers en de kosten zijn de vooruitzichten desastreus: een catastrofe van ongekende omvang is gaande”, schrijven ze in een brief aan het hoofdbestuur. Ze vinden dat er tot nu toe niets is gedaan met asiel- en migratiemoties die op het vorige congres in november zijn aangenomen. Nieuwe moties over dit onderwerp zijn niet te verwachten, die werden afgelopen week tijdens interne deelsessies “weggepoetst” door het bestuur.

Rutte zelf zei vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie dat zijn persoonlijke commitment over een verlaging van de asielinstroom nog steeds staat. Volgens hem is er wel iets in gang gezet, vooral op internationaal vlak. Ook overlegt het kabinet nog verder over allerlei maatregelen om het aantal nieuwe migranten, onder wie asielzoekers, omlaag te krijgen.

Binnen de VVD-gelederen ligt vooral de beoogde spreidingswet gevoelig. De morrende briefschrijvers stellen dat “de gemeenten, als de spreidingswet wordt doorgedrukt, met veel hogere aantallen asielzoekers geconfronteerd worden dan is voorgesteld. Hetgeen het lokaal bestuur ontwricht”. Hun eigen staatssecretaris van asielzaken, Eric van der Burg, wil met de nieuwe wet bereiken dat asielzoekers beter over alle gemeenten worden verspreid. De liberale bewindsman probeert al tijden bij veel gemeenten asielopvang los te peuteren, met wisselend succes, want nogal wat gemeenten weigeren. De vrees bestaat dan ook dat door een hoge toestroom straks opnieuw asielzoekers buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel, zoals vorige zomer.

Elders in Apeldoorn congresseren de SP en ook de kleinste regeringspartij ChristenUnie, met de nieuwe leider Mirjam Bikker. Ook bij de christelijk-sociale partij gaat de aandacht uit naar asielzoekers, maar met een andere insteek. De partij pleit juist voor een humane aanpak en opvang. Bikker wil dat nieuwe maatregelen waarover de coalitie al weken overlegt, in ieder geval effectief en juridisch houdbaar zijn.