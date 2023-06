Actiedag voor een nationaal heksenmonument

Op bijna twintig plekken in Nederland voert de Stichting Nationaal Heksenmonument zaterdagmiddag actie. De missie van de net opgerichte stichting is een nationaal monument voor de slachtoffers van de grootschalige verbrandingen als heks van voornamelijk vrouwen, die in Europa plaatsvonden tussen 1450 en 1750. In onder meer Amsterdam, Nijmegen, Delft en Maastricht worden witte bloemen gelegd en namen van slachtoffers voorgelezen.

“De heksenjachten zijn de laatste grote historische moordpartij waar we nog lollig over doen”, staat op de website van de stichting. “Maar daarmee laten we de kans liggen om een diepe wortel van misogynie te ontbloten.” Misogynie is vrouwenhaat. Het bestuur schrijft in een verklaring dat het tijd is voor meer historisch besef over de heksenvervolgingen.

Slachtoffers waren meestal vroedvrouwen, genezers of vrouwen met kennis van geneeskrachtige planten. Bij politieke onrust of rampspoed werden zij vaak als zondebok aangewezen. Ze werden gemarteld en zonder eerlijk proces op de brandstapel gezet. De gegevens van de slachtoffers zijn niet goed gedocumenteerd, maar volgens de meeste schattingen waren het er in Europa minstens 50.000.

De bloemleggingen vinden plaats op plekken waar executies van de slachtoffers hebben plaatsgevonden. Theatermaker Manja Bedner en schrijvers Susan Smit en Bergje Hofstede zitten in het bestuur van de onlangs opgerichte stichting.