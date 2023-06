NS: treinreizigers van en naar Amsterdam moeten met ander vervoer

De NS roept treinreizigers in en rond Amsterdam zondagavond op ander vervoer te regelen. Het is volgens de spoorvervoerder uiterst onzeker of de treinen nog gaan rijden vanwege een storing die aan het einde van de middag begon en korte tijd was verholpen. Een woordvoerster zegt dat de mensen niet meer naar de stations moeten komen.

“We vragen reizigers om zelf alternatief vervoer te regelen. Bijvoorbeeld via #treinpoolen. Natuurlijk geldt de geld terug bij vertraging regeling en daarnaast zal NS op gepaste wijze omgaan met extra gemaakte kosten”, aldus de NS.

“Vanmiddag kreeg ProRail te maken met een storing bij de verkeersleidingspost Amsterdam. Deze leek rond 20.00 uur te zijn verholpen. Helaas bleek dit niet het geval, waardoor er nu nog geen treinverkeer mogelijk is van en naar Amsterdam en omliggende stations”, meldt de NS op zijn website.

Ook concertorganisator MOJO heeft bezoekers die zondag met de trein naar Amsterdam zijn gekomen voor onder meer het concert van Harry Styles opgeroepen om ander vervoer te zoeken. De Johan Cruijff ArenA meldt dat mensen die geen vervoer hebben, in de Ziggo Dome terechtkunnen voor tijdelijke opvang.

Volgens MOJO zijn er voldoende parkeerplekken in het gebied om bezoekers op te pikken. “Parkeer de auto en ontmoet elkaar bij het meeting point naast de AFAS Live, zodat je elkaar niet misloopt.” Bij AFAS Live is een tent waar telefoonopladers beschikbaar zijn.