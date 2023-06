Treinverkeer Amsterdam ligt weer stil, storing nog niet voorbij

Het treinverkeer in Amsterdam is weer stilgelegd omdat de storing op de verkeersleidingspost is teruggekeerd. Dat schrijft ProRail op Twitter. Eerder meldde de spoorbeheerder dat het treinverkeer rond 20.00 uur weer kon opstarten.

De oorzaak van de storing is niet duidelijk. ProRail stelde eerder dat een storing zoals deze niet is op te vangen door telefonisch contact met de machinisten, omdat in en rond Amsterdam ontzettend veel treinen per uur rijden.

Een woordvoerder van ProRail zei eerder de hinder voor de reizigers vervelend te vinden, in het bijzonder voor de mensen die op weg zijn naar het concert van popster Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA. Vanwege de storing was al besloten dat het concert van Styles een kwartier later begint, namelijk om 21.15 uur, aldus concertorganisator MOJO.