Amsterdam voorkomt afsluiting van energie voor 130 huishoudens

De gemeente Amsterdam heeft voorkomen dat 130 huishoudens met betalingsachterstanden afgesloten zouden worden van energie. Dat is de uitkomst van een proef die de gemeente eerder dit jaar was begonnen met Liander. De netbeheerder gaf adressen waarbij afsluiting dreigde door aan de gemeente, zodat die op tijd kon inspringen.

Liander deed in totaal 250 meldingen bij de gemeente van huishoudens die zonder energiecontract kwamen te zitten. In 81 procent van de gevallen konden buurtteams contact krijgen met de huishoudens. Bij 130 huishoudens is het gelukt om een nieuw contract af te sluiten.

“Dit aantal kan nog verder oplopen, omdat er zo’n 35 huishoudens nog door de buurtteams worden geholpen”, aldus de gemeente. De overige huishoudens konden niet worden geholpen, bijvoorbeeld omdat de deur niet werd opengedaan, of omdat ze geen hulp wilden.

Volgens Liander laat de proef zien dat “de samenwerking met de gemeente resulteerde in een betere oplossing voor alle partijen, vooral voor bewoners”. Volgens armoedewethouder Marjolein Moorman is veel Amsterdammers ellende bespaard gebleven door de proef.

Naast het helpen van de Amsterdamse huishoudens heeft de proef er ook aan bijgedragen dat landelijke wetgeving gewijzigd wordt. Energieleveranciers worden verplicht om melding te maken van huishoudens waarvoor afsluiting dreigt.

De proef werd gestart nadat steeds meer huishoudens in betalingsproblemen waren gekomen door gestegen energieprijzen. Energieleveranciers ontbonden meer energiecontracten, waarna een netbeheerder verplicht is om een huishouden af te sluiten van energie.