Treinverkeersleider: dit zijn voor ons de leuke dagen

Hoewel de noodverkeersleidingspost van ProRail in Utrecht tien jaar geleden al is opgestart, is deze nooit eerder gebruikt. Na de storing in het IT-systeem op Amsterdam Centraal bleek de uitwijkmogelijkheid voor het eerst noodzakelijk. Voor de treinverkeersleiders betekent het tijdelijk een andere werkplek. “Maar het werk zelf is niet veranderd”, zegt Dylan Out. “Zolang mijn beeldschermen werken, is alles hetzelfde.”

Out is een van de treindienstleiders die normaal gesproken vanuit Amsterdam het treinverkeer rondom de hoofdstad regelt. Zondag strandde hij zelf omdat de trein waarin hij zat vanwege de storing niet verder reed. Een dag later is zijn werkplek vanwege die storing tijdelijk overgeplaatst naar een kantoor in Utrecht, waar ook het Operationeel Controlecentrum Rail (OCCR) zit. “Deze locatie is voor mij niet vreemd”, zegt de treinverkeersleider van ProRail. “Ik heb hier anderhalf jaar lang dagelijks gezeten voor mijn opleiding, maar zo’n grote storing als dit is wel nieuw.”

Zelf begon Out maandagmiddag rond half 3. “We zijn nu onder meer bezig met het inhalen van vertragingen. Het is wat meer probleemoplossend werken dan op een normale werkdag.” Stress levert het hem niet op. “Voor ons zijn dit de leuke dagen. Als alles perfect rijdt, hoeven we weinig te doen.”

Als gevolg van de IT-storing ontstonden grote problemen in het treinverkeer rondom Amsterdam. Een groot deel van de avond, de hele nacht en maandagochtend reden er geen treinen van en naar Amsterdamse stations. Ook het internationale treinverkeer lag plat.