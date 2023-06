Amsterdams treinverkeer voorlopig geregeld vanuit Utrecht

De treinen rondom Amsterdam worden voorlopig vanuit Utrecht aangestuurd. Mocht het nodig zijn dan kan ProRail de uitwijklocatie maandenlang openhouden. Hier zal voor de reiziger niets van te merken zijn, zegt Marije Kraaijeveld, postmanager Amsterdam van ProRail.

Vanwege een IT-storing wordt sinds zondagnacht het treinverkeer in de hoofdstad tijdelijk vanuit Utrecht geregeld. Zodra het probleem verholpen is, kan weer teruggekeerd worden naar de Amsterdamse verkeersleidingspost. “Het werk is voor de treindienstleiders die normaal gesproken in Amsterdam zitten niet anders”, vertelt Kraaijeveld. “Sommigen zullen alleen wat verder moeten reizen om op hun werk te komen. Daarom is dit geen ideale situatie. Maar voor het treinverkeer zelf maakt het niets uit.”

Zondagmiddag deden de eerste problemen zich voor. Even leek de storing opgelost, maar in de avond ging het opnieuw mis. Alle beeldschermen op de verkeersleidingspost vielen uit, waardoor niet te zien was waar treinen reden en hoe de wissels stonden. Het ging volgens ProRail om een hardnekkige storing. “Soms ligt het systeem er een half uur of een uur uit, maar nu ging het steeds onderuit”, legt Kraaijeveld uit. Alle treinen die op het moment van de storing onderweg waren, zijn via de telefoon naar een station begeleid.

Dat pas laat in de avond werd besloten uit te wijken naar Utrecht komt, omdat ProRail er vanuit ging dat het goed zou komen. “Er zitten een paar uur tussen het besluit en het omzetten”, zegt de manager van de verkeerspost in Amsterdam. “Dat betekent dat je dan vier uur geen treinen kan laten rijden en mensen dus sowieso niet thuiskomen. Daarom hebben we eerst alle focus gehad op het oplossen van het probleem in Amsterdam.”

Wat de oorzaak van de storing is, is nog onduidelijk. ProRail heeft tot nu toe alleen “een paar dingen kunnen uitsluiten”. Het treinverkeer in Amsterdam wordt in elk geval tot dinsdagavond geregeld vanuit Utrecht. “Dinsdagochtend bekijken we of dat eventueel verlengd moet worden.”