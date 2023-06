Verdediging Piet S.: woorden zijn niet in daden omgezet

“Woorden zijn niet in daden omgezet”, zegt de advocaat van Piet S., doelend op een stroom van ontsleutelde berichten die volgens het Openbaar Ministerie erop wijzen dat de vermeende drugsbaas erg druk was met het verkennen en opzetten van nieuwe transportlijnen waarover drugs vervoerd konden worden. Volgens de verdediging is er geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk drugs zijn vervoerd, zo bleek maandag tijdens dag één van het pleidooi in de rechtbank in Den Haag.

Piet S. (67) wordt in de zaak Taxus door het OM gezien als ‘eindbaas’ die zich bezighield met onder meer drugshandel en witwassen. Tijdens het requisitoir zei het OM dat de man “constant bezig” was met alle seinen op groen te krijgen voor de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika.

“Maar wat is de grootste gemene deler?”, vroeg de advocaat van S. zich hardop af. “Volgens mij dat er geen cocaïne is ingevoerd. Veel verder dan het elkaar bestoken met berichten zijn ze (de verdachten, red.) niet gekomen. En dan rijst de vraag op: hoe serieus moeten we die berichten nemen?”

Volgens de verdediging was S. niet de enige die gebruikmaakte van het account waarmee de berichten zijn verstuurd, en kunnen de berichten bijvoorbeeld ook toegedicht worden aan de bemiddelingsrol in de onderwereld die S. zou hebben. “Hij was geen medepleger, hij heeft mensen met elkaar in contact gebracht. Alleen daarom zou hij al vrijgesproken moeten worden.”

De verdediging van de man werpt ook op dat, zelfs áls geconcludeerd wordt dat de onderschepte berichten gaan over het willen vervoeren van illegale waren, het niet duidelijk is dat het gaat om cocaïne. “Er worden vanuit Zuid-Amerika wel meer dingen de wereld in gestuurd dan alleen cocaïne, bijvoorbeeld marihuana.” Misschien dragen “televisieseries over handel aan die verdenking bij”, maar Netflix moet volgens de verdediging niet als goede bron worden gezien.

Het OM eiste eind vorige maand zestien jaar cel tegen S. en celstraffen van acht maanden tot elf jaar tegen meer dan twintig verdachten die deel zouden hebben uitgemaakt van zijn criminele organisatie. De komende weken vinden de pleidooien plaats van de advocaten van de verdachten.