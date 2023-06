Bijna alle overnachtende concertbezoekers weg uit Ziggo Dome

Bijna alle 150 concertbezoekers die zondag- op maandagnacht in de Ziggo Dome hebben geslapen, zijn weg. De laatste twee bezoekers verlaten elk moment de concertzaal, aldus een woordvoerder van MOJO.

Mensen die aanwezig waren bij shows van Harry Styles in de Amsterdam ArenA en Ghost in AFAS Live en vanwege de treinstoring bij Amsterdam niet naar huis konden, werden in de Ziggo Dome opgevangen. Voor de bezoekers waren slaapzakken, chips en drinken geregeld.

Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat de treinstoring er niet voor gezorgd heeft dat mensen niet naar concerten konden komen. Het zogenoemde “no-show percentage”, dat er volgens de woordvoerster altijd is, was als normaal. Mochten er bezoekers zijn die het concert van Styles toch hebben gemist door de storing, dan kunnen die contact opnemen met MOJO. Zij kunnen wellicht nog naar de show op maandag- of dinsdagavond komen.