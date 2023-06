Bijna alle treinen rijden weer vanaf Amsterdam Centraal Station

Bijna alle treinen rijden rond 10.30 uur weer van en naar Amsterdam Centraal Station, nadat het treinverkeer plat lag door een storing. Hoewel de eerste treinen erg vol zaten, is het op de perrons nu niet meer heel druk.

De IT-storing ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond, de hele nacht en maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdamse stations. Door een noodgreep is de Amsterdamse verkeersleidingspost nu doorgeschakeld naar de centrale post in Utrecht, waardoor het treinverkeer rond 09.00 uur kon worden hervat.

Als gevolg van een systeemstoring rijden er nog geen sprinters van Amsterdam Centraal naar Woerden. Dit duurt naar verwachting tot 13.30 uur.