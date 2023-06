Gedupeerde fans van Harry Styles mogelijk toch naar show

Mensen die vanwege de treinstoring zondagavond niet naar het concert van Harry Styles in de Amsterdam ArenA konden komen, kunnen mogelijk maandag of dinsdag alsnog gaan. Een woordvoerster van concertorganisator MOJO laat weten dat met de gedupeerde fans zal worden gekeken naar een oplossing.

Om hoeveel fans dit eventueel gaat, is niet duidelijk. De woordvoerster zei eerder op maandagochtend al dat er net zoveel mensen als gebruikelijk niet waren komen opdagen. Het zogenoemde “no-show percentage” was als normaal.

Na het concert van Harry Styles en de show van Ghost in AFAS Live waren honderden bezoekers gestrand. In de Ziggo Dome werden ze opgevangen en er zijn ongeveer 150 mensen blijven slapen. De bezoekers verlaten de concerthal nu rustig aan. Het treinverkeer in Amsterdam wordt vanaf 09.00 uur hervat.