Storing treinverkeer Amsterdam opgelost, treinen gaan weer rijden

De storing van het treinverkeer rond Amsterdam is verholpen, meldt een woordvoerder van de NS. Vanaf 09.00 uur gaan in die regio weer treinen rijden. Reizigers moeten de rest van de ochtend wel rekening houden met verstoringen.

Volgens de woordvoerder rijden de treinen in de rest van het land al zoveel mogelijk volgens dienstregeling. Wel kan het zijn dat sommige treinen wat korter zijn dan anders of minder schoon, aldus de NS. “We vinden het heel erg vervelend voor alle reizigers”, zegt de woordvoerder. “Dit is niet wat reizigers normaal mogen verwachten.”

De problemen met het treinverkeer kwamen door een IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail. Deze ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond, de hele nacht en maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdamse stations. Ook was er ’s nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. De spoorbeheerder doet onderzoek om de oorzaak te achterhalen.