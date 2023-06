Gerechtshof spreekt verdachten moord Endstra vrij

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep drie mannen vrijgesproken die werden verdacht van medeplichtigheid aan de moord op vastgoedbaas Willem Endstra, maandag precies negentien jaar en negentien dagen geleden.

Tegen het drietal was eind maart acht en negen jaar celstraf geëist. De mannen hebben altijd ontkend. De rechtbank sprak ze in 2016 ook vrij bij gebrek aan bewijs. Toen waren celstraffen van zestien en veertien jaar geëist.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep betoogd dat de drie mannen, afkomstig uit Alkmaar, een cruciale rol hadden gespeeld bij de voorbereiding op de moord op Endstra. Volgens het hof is dat echter niet bewezen. Weliswaar bevat het dossier “aanwijzingen”, maar die zijn “onvoldoende concreet”.

Willem Endstra (51) werd op 17 mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Een zakenrelatie die net een afspraak met hem had gehad en met hem naar buiten liep, raakte gewond.

Endstra was op het moment van de aanslag zakelijk gezien al aangeschoten wild, nadat crimineel John Mieremet hem in 2002 in een interview met De Telegraaf had betiteld als bankier van de onderwereld en Willem Holleeder in één adem had genoemd als zijn sterke arm.