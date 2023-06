Organisatie: risico huwelijksdwang jongeren door missen signalen

Honderden Nederlandse jongeren lopen tijdens de zomervakantie risico omdat ze signalen van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland vaak missen. Uit loyaliteit aan hun familie zijn ze “blind”, waardoor een onschuldig lijkend familiebezoek in het buitenland kan eindigen in een “enkele reis”, zegt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

Slachtoffers zien achteraf dat er tekenen waren, zoals een plotseling vertrek of een gebrek aan controle over bijvoorbeeld het paspoort, een visum of tickets. “Slachtoffers worden bijvoorbeeld buiten bepaalde gesprekken gehouden of er is voor het slachtoffer geen retourticket geboekt”, aldus het LKHA.

Het LKHA zegt dat mogelijke slachtoffers bij twijfel direct hulp moeten zoeken, bijvoorbeeld bij het knooppunt zelf, Veilig Thuis en de politie in het geval van direct gevaar. Maandag is een campagne gestart om mogelijke slachtoffers bewust te maken van de risico’s. Zo wordt een animatie vertoond in de wachtkamers van huisartsen en komen er posters met de boodschap ‘Retour / Enkele reis’ in bijvoorbeeld middelbare scholen te hangen.

Huwelijksdwang houdt in dat Nederlandse jongeren tegen hun wil moeten trouwen met een partner in het buitenland, die is uitgekozen door hun ouders of andere familieleden. Het komt ook voor dat ze worden achtergelaten in het buitenland, dat gebeurt bijvoorbeeld als ouders vinden dat hun kind te veel is verwesterd. “Zo’n achterlating betekent een scherpe breuk in hun leven. Jongeren verliezen contact met ouders, broers of zussen, vrienden, school en alles wat zij hebben opgebouwd in Nederland. Helaas overkomt dit nog vele Nederlandse jongeren. Elk jaar weer.”

LKHA is een aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor slachtoffers in het buitenland die hulp nodig hebben. Zo worden slachtoffers ondersteund bij de terugkeer naar Nederland. Er zijn geen precieze cijfers van hoe vaak huwelijksdwang voorkomt, volgens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waren er in 2011 en 2012 zeker 181 gevallen van huwelijksdwang. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk een stuk hoger. De problematiek lijkt “vaker bij vrouwen” te spelen, staat in het onderzoek.

Huwelijksdwang is strafbaar in Nederland, er staat een celstraf van maximaal twee jaar op. Als een Nederlander iemand in het buitenland heeft gedwongen tot een huwelijk, is vervolging in Nederland mogelijk.