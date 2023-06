OM handhaaft eis twee jaar cel tegen Promes, uitspraak 19 juni

Het Openbaar Ministerie handhaaft de strafeis van twee jaar cel tegen de 31-jarige profvoetballer Quincy Promes, die wordt verdacht van het mishandelen van zijn neef. Dit zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Amsterdam, waar de zaak is hervat. Promes is daarbij opnieuw niet aanwezig.

Promes zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM verdenkt Promes van zware mishandeling. De rechtbank zou in maart uitspraak doen, maar heropende de zaak in afwachting van extra stukken. De rechtbank doet nu op 19 juni uitspraak.

De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in het onderzoek naar vermoedelijke drugshandel. Die tapgesprekken zijn rechtmatig geweest, houdt het OM vol. Advocaat Robert Malewicz bestrijdt dit, omdat uit de recent verstrekte stukken niet blijkt of alle stukken met meerdere bijlagen aan de rechter-commissaris zijn voorgelegd om toestemming te krijgen voor de taps.

Volgens de officier van justitie kwam er al in 2018 informatie bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) binnen dat Promes had geïnvesteerd in een partij cocaïne. In december 2019 kwam er opnieuw informatie binnen bij TCI dat Promes een cryptotelefoon zou hebben waarmee hij versleutelde berichten kon versturen via SkyECC.

In april 2020 kreeg justitie aanvullende TCI-informatie, waaruit volgens de officier zou blijken dat Promes contacten had met criminelen in de drugswereld en dat hij over een wapen zou beschikken.

Op de zitting vertelde de officier dat de rechter-commissaris meerdere malen om verlenging van het tappen van Promes’ telefoon is gevraagd en dat er uiteindelijk ook in zijn auto afluisterapparatuur is geplaatst. Uit de afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn partner leidde het OM af dat Promes “zich op het criminele pad begaf.”

De zaak over de vermeende drugssmokkel van Promes begint om 15.00 uur. Die gaat over de invoer van twee partijen cocaïne, in totaal 1362 kilo, waarvoor Promes met een medeverdachte terechtstaat.