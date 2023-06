Gratis bus brengt Groningers naar Kamerdebat over gasrapport

Groningers kunnen dinsdag en woensdag gratis met de bus naar Den Haag om het debat in de Tweede Kamer over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning te volgen. Hun aanwezigheid moet de druk opvoeren en de parlementariërs duidelijk maken dat het nu echt tijd is voor verandering. Ook politici uit Groningen hebben aangekondigd (delen van) het debat bij te wonen.

Vooralsnog gaat er beide dagen een bus met veertig à vijftig mensen, zegt een woordvoerder van de Groninger Bodem Beweging. Die organiseert het vervoer met de organisatie Respect voor Groningen. Er is wel animo, maar veel mensen hebben zich afgemeld omdat het Kamerdebat beide dagen tot na middernacht kan duren, aldus de zegsvrouw.

De enquêtecommissie concludeerde in februari in haar vernietigende rapport dat bij de gaswinning de belangen van Groningers stelselmatig zijn genegeerd en Nederland een “ereschuld” heeft aan Groningers. Het kabinet heeft de conclusies van de enquêtecommissie overgenomen. De regering heeft miljarden toegezegd voor schadeherstel, versterking en sociaal-economische maatregelen voor de provincie-inwoners die “decennialang in de steek zijn gelaten”.

Hoewel er ook een paar goede punten in staan, is de Groninger Bodem Beweging maar “matig tevreden” met de vijftig maatregelen die het kabinet bekendmaakte. “Groningers zijn het vertrouwen verloren en heel sceptisch, merken we.”