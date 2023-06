Ouderenzorg onder hoge druk: kan technologie de oplossing bieden?

Technologische vooruitgang heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Een van de gebieden waar dit potentieel van grote waarde is, is de ouderenzorg. Met een vergrijzende bevolking groeit de vraag naar zorg voor ouderen exponentieel. Gelukkig biedt technologie innovatieve oplossingen die ouderen kunnen ondersteunen en hun zorgbehoeften kunnen verminderen. Op welke manier kan technologie ouderen ondersteunen? En in hoeverre kunnen ze daardoor zelfstandig blijven?

Crisis in de zorg

Al jaren kampt de ouderenzorg met problemen als geldtekorten, personeelstekorten, oplopende wachtlijsten, bureaucratische rompslomp en woningtekorten. Het kabinet kondigde in 2022 al aan dat de zorg om die redenen de digitale kant op gaat. Met de uitspraak “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan” werd duidelijk dat verblijven in een verpleeghuis straks alleen nog is weggelegd voor wie niet meer thuis kan blijven. Voor ouderen die thuis wonen is de paniekknop ouderen of de alarmknop ouderen al langere tijd een goede uitkomst. Met deze gadget kunnen ouderen snel hulp ontvangen in noodsituaties. Maar welke andere technologie bestaat er voor de hulp van ouderen?

Telezorg en telemedicine

Een van de meest opvallende ontwikkelingen in de ouderenzorg is telezorg en telemedicine. Dankzij videoconferentietechnologie kunnen ouderen op afstand medische professionals raadplegen en hun gezondheidsproblemen bespreken. Dit vermindert de noodzaak van frequente ziekenhuisbezoeken en maakt het mogelijk om snel medische hulp te krijgen, zelfs vanuit huis. Daarnaast kunnen mobiele apps en wearables ouderen helpen bij het monitoren van hun gezondheid, zoals het meten van bloeddruk, hartslag en slaappatroon, waardoor vroegtijdige interventie mogelijk is.

Slimme sensoren en monitoring

Technologieën zoals slimme sensoren en monitoringssystemen kunnen ouderen helpen om veilig en zelfstandig te blijven wonen. Deze sensoren kunnen beweging, activiteitenniveaus en valincidenten detecteren. In geval van een noodsituatie kan er automatisch een waarschuwing naar familieleden, zorgverleners of noodhulpdiensten worden gestuurd. Door het gebruik van slimme sensoren kunnen ouderen hun privacy behouden en tegelijkertijd gemoedsrust hebben dat er hulp beschikbaar is wanneer dat nodig is.

Domotica en slimme apparaten

Domotica, oftewel het slim maken van woningen, biedt ouderen tal van voordelen. Slimme apparaten zoals spraakgestuurde assistenten kunnen ouderen helpen bij dagelijkse taken, zoals het instellen van herinneringen, het controleren van het weer en het beheren van de verlichting en temperatuur in huis. Automatische deursloten, slimme thermostaten en videobewakingssystemen dragen bij aan de veiligheid en het comfort van ouderen, waardoor ze minder afhankelijk zijn van externe hulp.

Sociale verbondenheid en geestelijke gezondheid

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn veelvoorkomende problemen bij ouderen. Technologie kan echter helpen om deze uitdagingen aan te pakken. Videobellen en sociale media stellen ouderen in staat om contact te houden met familie en vrienden, zelfs als ze fysiek niet mogelijk zijn om regelmatig naar buiten te gaan.