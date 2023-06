Afvalcontainer oplossing voor dumpafval bij de buren

Het dumpen van grofvuil komt vaker voor en is een doorn in het oog van buurtbewoners en natuurorganisaties. Gemeenten krijgen tegenwoordig steeds meer meldingen dat er grofvuil rondom ondergrondse containers wordt gedumpt. Eind april kopte het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld dat Wim al twaalf jaar lang last had van gedumpt grofvuil voor zijn appartementencomplex. Vrijwel elke avond en nacht werd er afval voor de deur gedumpt. Afgedankte meubels stonden er ook regelmatig. Wim was er klaar mee en heeft de gemeente meerdere keren ingeschakeld. Het dumpen van afval ging echter gewoon door…

Verantwoord dumpen

Ook menigeen die thuis verbouwd, beklaagt zich over de vele ritjes naar de stort. Het kost niet alleen tijd maar slokt ook nog eens budget op voor het beperkt aantal keer dat men afval mag dumpen op de stort. Dat op verschillende plekken veel afval gedumpt wordt door mensen is daarmee dan ook niet per se onbegrijpelijk. Al kan het natuurlijk helemaal niet. Een goed alternatief is het huren van een afvalcontainer. Zo kun je bijvoorbeeld al een container huren in Hilversum voor allerlei soorten afval. Gipsafval, puinafval, bouwafval, grofvuil, groenafval et cetera. Geen ritjes naar de stort meer en heel simpel afval voor de deur in de container gooien.

Verwerking afval

Wanneer je zo’n container huurt, heb je zo’n zes weken de tijd om deze te gebruiken én de verhuurder zorgt voor een goede verwerking van het afval. Omdat ook bij groot vuil zoals dit rekening gehouden wordt met het scheiden van afval, wordt er goed gekeken naar het soort container dat nodig is bij de klus. Zo mogen takken niet in een houtcontainer omdat deze in een groencontainer moeten. Gelukkig kan men bij het kiezen van een container altijd rekenen op hulp van deskundigen. Overigens is het ook altijd goed om te kijken of de container afgesloten kan worden, zeker als die in de openbare ruimte komt te staan. Ongetwijfeld vinden anderen de container erg makkelijk om eigen afval in te deponeren.

Formaat container

Mocht je een container huren, dan dien je rekening te houden met de grootte van de container. Zowel bij huren in Hilversum als bij het huren van een container in Almere zijn containers verkrijgbaar vanaf drie tot dertig kubieke meter. Het kleinste formaat neemt ongeveer een parkeerplaats in beslag en de grootste ongeveer drie parkeerplaatsen. Mocht je niet zoveel ruimte hebben, dan is het natuurlijk ook mogelijk twee keer een kleinere bak te huren. Wel dien je rekening te houden met het feit dat niet iedere container tot boven de rand gevuld mag worden en dat er niets mag uitsteken.

Service

Wanneer je een container huurt, brengt dit het grote voordeel met zich mee dat er veel werk uit handen wordt genomen. Naast het eerder genoemde verwerken van het afval, kan een verhuurder ook meedenken over welke container het beste geschikt is. Daarnaast kan een container snel geleverd worden. Soms zelfs de volgende dag al!