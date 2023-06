ProRail: treinverkeer Amsterdam rijdt weer door noodgreep

De treinen rijden weer van en naar Amsterdamse stations door een noodgreep, zegt een woordvoerder van ProRail. Sinds zondagmiddag kampte de Amsterdamse verkeersleidingspost van de spoorbeheerder met een IT-storing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. ProRail doet hier onderzoek naar.

De Amsterdamse verkeersleidingspost is nu doorgeschakeld naar de centrale post in Utrecht, legt de woordvoerder uit. Het personeel van de Amsterdamse post bedient de post nu vanuit Utrecht.

De storing ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond, de hele nacht en maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdamse stations. Ook was er ’s nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal.