Taxicentrale Amsterdam ziet vraag naar taxiritjes flink toenemen

De Taxicentrale Amsterdam (TCA) merkt dat de vraag naar taxiritjes is “verdubbeld tot verdrievoudigd” door de treinstoring rond de hoofdstad. “De telefoon staat roodgloeiend”, zegt directeur Hedy Borreman maandagochtend. Volgens haar is de vraag groter dan het aanbod. Dat betekent ook dat mensen langer moeten wachten voor hun taxi arriveert.

Borreman vertelt dat er bij de taxicentrale zondagavond sprake was van piekmomenten voorafgaand aan en na afloop van enkele grote concerten in Amsterdam. Maandagochtend werd het opnieuw erg druk toen duidelijk werd dat de treinen nog steeds niet reden. Volgens haar ging het om tientallen aanvragen per uur, “terwijl het normaal op zondagavond juist rustig is”. Borreman geeft aan dat TCA ook taxiaanvragen van toeristen binnenkrijgt. “Maar nu zie ik opvallend veel 06- en 020-nummers”.

De cijfers van TCA geven geen volledig beeld. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook bij een platform als Uber taxi’s bestellen. Ook komt het veel voor dat mensen een taxi aanschieten op een van de standplaatsen. Ook bij station Amsterdam Centraal is zo’n standplaats. Een woordvoerder van Uber was maandagochtend niet bereikbaar.

Door een grote treinstoring reden er maandagochtend vroeg opnieuw geen treinen rond Amsterdam. Zondag ontstond er een storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam. Daardoor reden er een groot deel van de avond en de hele nacht al geen treinen van en naar Amsterdam en station Schiphol Airport. Pas maandagochtend rond 08.30 uur meldde de NS dat de storing was verholpen. Vanaf 09.00 uur gaan in de regio rond Amsterdam weer treinen rijden. Reizigers moeten de rest van de ochtend wel rekening houden met verstoringen.