Schiphol: laat je brengen of neem de taxi of de bus

Schiphol raadt reizigers aan om met alternatief vervoer naar de luchthaven te komen vanwege de treinstoring rond Amsterdam. “Laat je brengen of neem de taxi of de bus”, zegt een woordvoerder van Schiphol maandagochtend. Het vliegveld heeft personeel ook gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken.

De uitval van treinen zorgt er ook voor dat aankomende reizigers minder makkelijk van Schiphol weg kunnen komen. Dit leidt tot grotere drukte dan normaal, maar volgens de zegsman lukt het mensen wel om met bijvoorbeeld de bus hun reis te vervolgen. Daardoor stranden er volgens hem geen hele grote drommen mensen op de luchthaven.

Door een grote treinstoring rijden er maandagochtend geen treinen rond Amsterdam. De storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond en de hele nacht al geen treinen van en naar Amsterdam en station Schiphol Airport.

De woordvoerder van Schiphol kan niet aangeven of door de problemen veel mensen hun vlucht hebben gemist. Ook is het volgens hem nog te vroeg om te praten over zaken als schade.

De oproep aan eigen medewerkers om zoveel mogelijk thuis te werken, is vooral bedoeld voor kantoorpersoneel. Maar er zijn ook veel Schiphol-medewerkers die wel naar hun werk moeten. Voor hen heeft Schiphol een parkeerplaats opengesteld. Normaal is die alleen beschikbaar voor personeel met een speciaal parkeerabonnement, maar nu kunnen ook werknemers zonder zo’n abonnement er hun auto neerzetten.