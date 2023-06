NS: impact storing heel groot op mensen in en rond Amsterdam

De impact van de treinstoring op mensen in en rond Amsterdam is heel groot, zegt een woordvoerder van de NS. Ook voor de rest van het land heeft de storing gevolgen.

Om ervoor te zorgen dat treinen die normaal vanuit Amsterdam zouden vertrekken toch rijden, worden extra treinen ingezet die vanaf een ander startpunt beginnen. “Zo vertrekt de trein die vanuit Amsterdam naar Eindhoven gaat nu vanuit Utrecht”, aldus de woordvoerder. Door andere treinen in te zetten rijden er volgens hem alsnog veel treinen. Desondanks is er dus wel impact op andere trajecten.

Reizigers worden opgeroepen niet naar Amsterdam en omgeving te komen. De treinen rijden niet naar Amsterdam Centraal, maar ook niet naar omliggende stations zoals Schiphol Airport en andere Amsterdamse stations. “Het advies aan deze reizigers is om alternatief vervoer te regelen voor de reis naar school of werk of bijvoorbeeld thuis te werken”, zei ProRail eerder.