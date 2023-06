Burgemeesters zijn ‘welwillend’ over overlooplocaties Ter Apel

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad reageren “welwillend” op het verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) om drie tot vier locaties te leveren die aanmeldcentrum Ter Apel kunnen ontlasten. Maar de bewindsman verwacht niet dat het over een maand al geregeld is.

Deze overlooplocaties moeten plek bieden aan zo’n vijfhonderd mensen en voorkomen dat weer asielzoekers in Ter Apel de nacht buiten moeten doorbrengen. De eerste overlooplocatie wordt volgende maand in de Expo Assen geopend. In juli hoopt Van der Burg het akkoord van nog een gemeente te krijgen, zei hij na het overleg.

Verder hebben de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad de staatssecretaris laten weten dat ze stoppen met de coördinatie van de crisisnoodopvang. Die wordt overgedragen aan de provincies, zei voorzitter Wouter Kolff (burgemeester van Dordrecht) van het beraad. Het Veiligheidsberaad kan het niet tot in de lengte der jaren regelen, zei hij.

Van der Burg zei begrip te hebben dat de burgemeesters stoppen met de crisisnoodopvang. Ze waren al verscheidene keren akkoord gegaan met een verlenging. Een aantal gemeenten blijft wel crisisnoodopvang bieden, in andere gemeenten neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de noodopvang over. En in weer andere gemeenten verdwijnt de crisisnoodopvang, zei Van der Burg.