Heijnen kijkt toch nog naar mogelijke oplossing voor Eurostar

Staatssecretaris Vivianne Heijnen gaat kijken of nog voorkomen kan worden dat de directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen er volgend jaar door werkzaamheden maandenlang uit ligt. Aanleiding is een gesprek met topvrouw Gwendoline Cazenave van spoorbedrijf Eurostar, die daarin aangaf niet overtuigd te zijn van de noodzaak van de tijdelijke sluiting.

Heijnen meldde de Kamer vorige week dat de Eurostar vanaf juni volgend jaar tot wel elf maanden niet kan rijden vanaf Amsterdam Centraal, omdat het station grondig wordt verbouwd. Door de renovatie is er tijdelijk geen plek voor de hal waar nu de marechaussee de noodzakelijke paspoortcontroles uitvoert. Dat Cazenave daar haar teleurstelling over heeft uitgesproken, “begrijp ik heel goed”, zegt Heijnen.

Er wordt nog gewerkt aan een tijdelijke terminal, maar die is niet op tijd klaar. Met de betrokken partijen is nu afgesproken om ter plaatse te gaan kijken of het wellicht toch mogelijk is de huidige terminal tijdens de verbouwing te blijven gebruiken, totdat de tijdelijke voorziening klaar is. Tot dusver werd deze oplossing als te onveilig gezien omdat reizigers dan over het bouwterrein zouden moeten.