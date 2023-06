Kantoorpand Amsterdam wordt opvangplek voor 650 vluchtelingen

Een kantoorgebouw in Amsterdam-West wordt een opvangplek voor maximaal 650 vluchtelingen. Dat meldt de gemeente dinsdag. Het gaat om het Einsteingebouw aan de Kabelweg in Sloterdijk.

Het gaat om een periode van tien jaar, maar “na een evaluatie kan dit verlengd worden met maximaal vijf jaar”. Het pand wordt verbouwd en naar verwachting in het najaar van 2024 opgeleverd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de verbouwing, meldt de gemeente.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen) noemt het gebouw “een geschikte locatie om ervoor te zorgen dat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van tijdelijke noodopvang”. “Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de asielketen niet goed functioneert. In afwachting van een goed werkende spreidingswet creëren we in Amsterdam extra opvang voor de lange termijn. Het is van belang om te zorgen voor stabiele opvang met locaties waar mensen voor een langere periode kunnen worden opgevangen.”

Het COA is zodra het pand gereed is voor opvang “verantwoordelijk voor de begeleiding van de vluchtelingen en beheer van het pand”. “In samenwerking met het COA wordt een klankbordgroep opgericht voor een goede samenwerking met de buurt. Een vertegenwoordiging van omwonenden en bedrijven kan hieraan deelnemen om ervaringen te delen en suggesties te doen.”

Op dit moment telt de stad vijf COA-opvanglocaties die in totaal ruimte bieden aan 3242 asielzoekers en statushouders. Daarnaast worden er 2882 Oekraïense vluchtelingen opgevangen op verschillende locaties, met name in hotels en hostels.

Nederland heeft nog altijd niet genoeg plekken om asielzoekers op te vangen. Daarom worden nieuwe locaties als die in Amsterdam in gebruik genomen. Plekken die afgelopen jaar als tijdelijke noodopvang waren geopend, blijven langer beschikbaar, in sommige gevallen nog jaren. Ridderkerk meldde dinsdag dat een asielschip met 88 mensen tot januari volgend jaar mag blijven liggen. De opvangcapaciteit van het COA “blijkt ook nu nog niet toereikend”, aldus Ridderkerk.