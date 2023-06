Rutte: aanslag op dam in Oekraïne is oorlogsmisdaad

Premier Mark Rutte gaat er “absoluut” van uit dat de Russen achter het opblazen van een stuwdam in het zuiden van Oekraïne zitten. “Dit is een schending van het humanitair oorlogsrecht, die zich rechtstreeks richt tegen de burgerlijke, civiele infrastructuur.” Daarmee is het “echt een oorlogsmisdaad”, zei Rutte voor aanvang van het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen.

Volgens Rutte is er “geen enkele aanleiding” om te vermoeden dat Oekraïne hier achter zit. “Die hebben nul motieven.”

Potentieel lopen tienduizenden mensen gevaar, zei Rutte. De premier hoopt dat Oekraïne in staat is om “de noodzakelijke gebieden te evacueren.” Als Oekraïne hulp nodig heeft nu de Nova Kachovka-stuwdam is verwoest “zullen we vanzelfsprekend alle hulp die wordt gevraagd leveren”, benadrukte Rutte. Er is nog geen hulpverzoek binnengekomen.

Eerder dinsdagmiddag veroordeelde ook minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) het opblazen van de stuwdam. Hoekstra noemt het een “opzettelijke en roekeloze daad”.

De dam ligt in door Rusland bezet gebied. De verwoesting leidt tot grote overstromingen in het gebied.