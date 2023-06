Linkse partijen willen harde aanpak oliebedrijven om ‘Groningen’

De linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen desnoods dwang toepassen om te zorgen dat Shell en ExxonMobil hun bijdrage leveren aan de financiële afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Het morele appel dat de parlementaire enquêtecommissie op de bedrijven deed om hun verantwoordelijkheid te nemen, noemt PvdA’er Henk Nijboer “te slap”.

De sociaaldemocraat wijst daarbij op het gedrag van beide ondernemingen uit het verleden. De eigenaren van de NAM, het bedrijf dat samen met de Staat het Groninger gasveld exploiteert, zijn met de overheid in een juridisch steekspel verwikkeld omdat zij vinden dat zij voor een veel te hoog schadebedrag aansprakelijk worden gesteld.

“Ik zie geen enkele reden om te verwachten dat zij moreel zuiver handelen”, concludeert Nijboer. Hij wijst erop dat de Kamer kan afdwingen dat de bedrijven die de schade hebben veroorzaakt wél hun bijdrage leveren. “Dat hebben we tijdens de bankencrisis ook gedaan.” Hij vindt dat “recht doen aan hun rol in de geschiedenis”.

GroenLinks-leider Jesse Klaver roept het kabinet eveneens op Shell en ExxonMobil “snoeihard” aan te pakken, en desnoods te dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Ze zullen betalen”, zegt hij.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt de verwevenheid tussen de NAM en haar eigenaren en de Nederlandse staat ” deel van het probleem”. Daardoor wordt volgens haar toch weer geprobeerd het “in achterkamertjes op te lossen”.

Ook coalitiepartij ChristenUnie is erg kritisch over de rol van de oliemaatschappijen. “Waar ik me over verbaas, is de stilte vanuit Shell en ExxonMobil”, zegt zij. “Ik vind dat wij ons daar als Kamer over moeten uitspreken.”