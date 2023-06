Op twee locaties in Zeeland hebben de opsporingsdiensten dinsdag in totaal 939 kilo cocaïne onderschept. De drugs hebben een waarde van ruim 70 miljoen euro en zijn vernietigd, meldt de douane.

In de haven van Vlissingen werd dinsdagmiddag tijdens een controle ruim 500 kilo coke aangetroffen. Eerder op de dag was tijdens een controle in Middelburg ruim 400 kilo cocaïne ontdekt. De twee bedrijven waar de controles plaatsvonden, hebben volgens de douane niets te maken met de drugs.