Mona Keijzer begonnen aan bemiddeling bij ‘kanaaldrama’

Voormalig staatssecretaris Mona Keijzer is begonnen aan haar opdracht als bemiddelaar in het geschil tussen de provincie Overijssel en de gedupeerden van het zogeheten kanaaldrama. Keijzer voert deze week in Vriezenveen, Vroomshoop en Daarlerveen gesprekken met omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik, die na werkzaamheden aan dat water te maken kregen met verzakkingen, scheuren en funderingsproblemen in hun huizen.

“Het doel van die gesprekken is voor mevrouw Keijzer om vooral te luisteren naar de ervaringen van mensen”, aldus haar secretariaat. De CDA-politica werd bijna twee maanden geleden door de BoerBurgerBeweging (BBB) als bemiddelaar naar voren geschoven in de langlopende kwestie.

Tussen 2011 en 2016 werden delen van het ruim 30 kilometer lange kanaal Almelo-De Haandrik, een zijtak van het Overijssels Kanaal, uitgediept en verbreed en zo toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. Ook werden nieuwe damwanden in de grond geslagen.

In de jaren daarop kreeg de provincie Overijssel ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden van het kanaal. De provincie stelde een schaderegeling op, maar die was voor veel gedupeerden niet toereikend. Zowel over de hoogte van de schadevergoeding als de voorwaarden daarvoor ontstond een slepend conflict.

Keijzer heeft als bemiddelaar de taak om de impasse te doorbreken. Ze begint deze week met gesprekken met omwonenden van het kanaal en spreekt ook met ondernemers, de provincie en uitvoerders. Ze wil uiterlijk 1 september haar bevindingen delen, onder meer met de Provinciale Staten van Overijssel.