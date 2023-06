Tientallen Groningers aangekomen in Den Haag voor debat

Zo’n vijftig Groningers zijn dinsdag per gratis bus aangekomen in Den Haag. Zij zijn in de hofstad om het debat over het parlementaire enquĂȘterapport over de aardgaswinning in de Tweede Kamer bij te wonen. Ze arriveerden bij het Malieveld en lopen vanaf daar in een stoet richting het Kamergebouw. Ze roepen onder meer “respect voor Groningen, respect voor Grunn” en dragen een spandoek mee waarop staat ‘Geen gebakken lucht. Daden voor Groningen, nu!’. De actievoerders verwachten nog meer Groningers die op eigen gelegenheid naar Den Haag komen.

Een van de Groningers uit de bus laat weten naar Den Haag te zijn gekomen “om aan de Randstedelingen te laten zien dat dit echt een belangrijk dossier is. Dit Tweede Kamerdebat is een cruciaal moment. Jammer dat het pas om 17.00 uur begint en duurt tot midden in de nacht. Vannacht gaan we weer met de bus terug en morgen zijn we er weer.” De Groningers vragen zich wat er van de beloofde maatregelen voor hun provincie terecht komt. “Geven ze nou echt om Groningen of is het alleen maar blablabla?”

Zowel dinsdag als woensdag wordt er over het rapport gesproken. Ook woensdag zullen Groningers het debat bijwonen, dan komt premier Mark Rutte aan het woord. Met hun aanwezigheid hopen ze de druk op te voeren.

“Eerst zien dan geloven, dat is de houding die de meeste Groningers hebben”, aldus Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging. Ze verwacht dan ook niet te veel van het debat, maar noemt het wel “het moment dat de consequenties duidelijk worden”. Jonkheid hoopt dat Tweede Kamerleden in het debat ervoor zorgen dat “er een verandering komt”.

Eerder op dinsdag werd de petitie ‘U bent aan zet’ aangeboden in het Kamergebouw door vertegenwoordigers van gemeenten en provincie namens alle Groningse gemeenten, de gemeenteraden, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Hiermee vroegen ze de Kamerleden om van zich te laten horen tijdens het debat, omdat het volgens de aanbieders nu echt tijd is voor verandering. De Groningse vertegenwoordigers zijn ook bij het debat. Zij overnachten wel in de hofstad.