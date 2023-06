Nieuwe SBS-talkshow Marcel & Gijs trapt af met 611.000 kijkers

De nieuwe talkshow Marcel & Gijs, van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman, is maandagavond met 611.000 kijkers van start gegaan op SBS6. Daarmee is het programma terug te vinden op de twaalfde plek in de lijst van best bekeken programma’s van maandag. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In de eerste aflevering van Marcel & Gijs was Jan Slagter te gast, met wie Van Roosmalen en Groenteman in het verleden weleens ruzie hebben gehad. In de uitzending benadrukte Groenteman het fijn te vinden dat hij, Van Roosmalen en Slagter nu “de vredespijp roken”. Naast de Omroep MAX-baas schoof ook VVD-Kamerlid Thierry Aartsen aan.

Naar de voorlopig laatste aflevering van Vandaag Inside keken vrijdagavond nog een kleine 1,1 miljoen mensen op SBS6. In augustus komen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen terug met hun dagelijkse praatprogramma, waar doorgaans zo’n 900.000 mensen naar kijken. Tot die tijd zijn Van Roosmalen en Groenteman te zien op hun plaats. Derksen zei maandagavond in Shownieuws dat hij “met een glimlach” naar Marcel & Gijs heeft zitten kijken.

Op RTL 4 wist de concurrerende talkshow Jinek meer kijkers te boeien dan Marcel & Gijs. 762.000 mensen keken naar het praatprogramma van Eva Jinek. De talkshow Op1 trok 548.000 kijkers naar het vlaggenschip van de NPO.