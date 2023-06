Rutte moet zich in Kamer verantwoorden over rol in gasdossier

De Tweede Kamer buigt zich opnieuw over het eindrapport van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen, ditmaal met minister-president Mark Rutte erbij. Dat betekent ook dat de premier zich moet verantwoorden over zijn eigen rol in dit dossier. De enquêtecommissie oordeelde dat hij te weinig heeft betekend voor de gedupeerden van de aardbevingen die de gaswinning al jaren veroorzaakt.

De commissie concludeerde eind februari dat de overheid decennialang te weinig aandacht had voor de Groningers en financiële en economische belangen voorrang gaf. Het kabinet heeft daardoor een “ereschuld” in te lossen aan de regio. Het kabinet heeft inmiddels de belangrijkste conclusies uit het rapport onderschreven en is met een lange lijst verbetermaatregelen gekomen. Er gaan de komende decennia miljarden naar het aardbevingsgebied, niet alleen voor schadeherstel maar ook om de leefbaarheid te verbeteren.

In de regio klonk al direct gemor over dit pakket, dat als onvoldoende werd beoordeeld. Ook instanties als de Nationale Ombudsman en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn kritisch over de voorgestelde maatregelen om de vastgelopen schade- en versterkingsaanpak vlot te trekken. Met name het plan om bij schades tot 40.000 euro niet langer te onderzoeken of ze wel echt veroorzaakt zijn door gaswinning, valt slecht. Juist de mensen met de grootste schade schieten daar niets mee op, is de vrees.

Wat PvdA-Kamerlid Henk Nijboer betreft draait het debat om verantwoording, maar moet de Kamer ook echt iets bereiken voor de Groningers. “Het moet niet alleen over Rutte gaan, maar ook over de inhoud.” Wel zal Nijboer de premier “stevig bevragen” over diens eigen rol. De sociaaldemocraat vindt het “ongeloofwaardig” dat Rutte zich pas in 2018 de volle omvang van de aardbevingsproblematiek realiseerde, zoals in zijn verhoor door de enquêtecommissie naar voren kwam.

Daarnaast wil Nijboer dat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) tijdens het debat met toezeggingen komt om de zwaarst getroffen Groningers beter te helpen, iets waartoe de bewindsman zich overigens al bereid heeft verklaard. Ook wil hij dat het kabinet met veel concretere plannen komt om de leefbaarheid te vergroten. Dat is volgens hem hard nodig om het vertrouwen te herstellen van mensen die voortdurend belangrijke voorzieningen uit hun buurt zien verdwijnen.