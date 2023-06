Advies aan Hoge Raad over veroordeling in zaak Nicky Verstappen

De advocaat-generaal komt dinsdag met het advies aan de Hoge Raad in de strafzaak tegen Jos B. De Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. B. is veroordeeld tot zestien jaar cel, maar ontkent iedere betrokkenheid. Hij ging in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, het staat de Hoge Raad vrij daar van af te wijken. Wanneer het definitieve oordeel komt, is nog niet duidelijk. Daarna is geen beroep meer mogelijk.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek, kwam B. in beeld. Toen de naam van de Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd.

Dat zijn DNA op Nicky zat, kwam volgens B. omdat hij het lichaam van de jongen had gevonden, maar die was toen al overleden. B. durfde naar eigen zeggen niet naar de politie te stappen na zijn vondst, omdat hij een zedenverleden heeft.

De rechters geloofden zijn verklaring niet. Het feit dat B. pas heel laat met dit verhaal kwam, vond het hof niet bijdragen aan de geloofwaardigheid. Dat B. eerder sprak over “een troefkaart”, die hij “achter de hand wilde houden” noemde de voorzitter “schrijnend”. Met die ontkenning heeft B. “onnodig extra leed” toegebracht aan de nabestaanden, aldus het hof begin vorig jaar bij de uitspraak. “Verdachte heeft Nicky van het meest kostbare bezit beroofd, zijn leven. Nicky zal voor altijd 11 jaar blijven.”