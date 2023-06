Senaat neemt afscheid van 39 leden na bijna 1000 wetsvoorstellen

Met korte toespraken voor de betrokkenen door voorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft de Eerste Kamer dinsdag afscheid genomen van 39 senatoren. Onder hen bekendere politici als Annemarie Jorritsma (VVD), Ben Knapen (CDA), Ruud Koole (PvdA), Petra Stienen (D66) en Theo Hiddema, die in maart vorig jaar overstapte van Forum voor Democratie naar de fractie-Frentrop vanwege het pro-Russische standpunt van FVD over de oorlog in Oekraïne.

De afgelopen periode heeft de senaat 998 wetsvoorstellen behandeld, zei Bruijn. Vijf keer is een wetsvoorstel verworpen, zeven keer kwam de regering op aandringen van de senaat met een wijziging en acht keer trok de regering een wetsvoorstel in.

Bruijn memoreerde aan de lastige tijd waarin de senatoren hun werk hebben gedaan. Nog geen jaar na het aantreden van de 75 senatoren brak de coronapandemie uit. Het betekende veel digitaal vergaderen maar uiteindelijk konden de Eerste Kamerleden terecht in de Ridderzaal op het Binnenhof, waar onderling genoeg afstand te houden was. Ook de gezamenlijke speciale vergaderingen met de Tweede Kamer op Prinsjesdag was twee jaar ergens anders. Die vonden plaats in de Grote Kerk in Den Haag en niet in de Ridderzaal. Daarna brak de oorlog in Oekraïne uit waarna veel aandacht uitging naar de steun voor het getroffen land en alle maatregelen.

Premier Mark Rutte prees de vertrekkende Kamerleden om hun inzet en betrokkenheid. Volgens hem zit de kracht van dit instituut in de opgetelde kennis en kunde van alle senatoren samen. Hij vindt dat senatoren “een gezonde afstand van de waan van de dag hebben, gecombineerd met de instelling te doen wat nodig is in het algemeen belang en met de rechtsstaat voor ogen. Dat is wat senatoren en wat de Eerste Kamer als geheel, typeert”. Volgens hem kijkt het kabinet uit naar de samenwerking met de senaat in de nieuwe samenstelling. “Er zullen momenten komen dat het erom zal spannen, maar ook daar kijk ik naar uit. Want het cement van elke gezonde democratie, is de dialoog”, aldus Rutte.

De nieuwe senatoren treden op 13 juni aan en op 27 juni wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Nieuwkomer BBB – met zestien zetels meteen de grootste partij in de senaat – heeft al laten weten dat zij het voorzitterschap graag willen hebben.