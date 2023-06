Tegenstanders nieuwe kerncentrales houden protestactie op fiets

Tegenstanders van het plan om twee nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse Borsele te bouwen, houden op zaterdag 1 juli een fietstocht in de gemeente Borsele en omgeving. De fietstocht begint om 13.00 uur en wordt aan het eind van de middag afgesloten met een korte protestactie op de dijk bij de huidige kerncentrale.

De fietstocht is een initiatief van milieuorganisatie WISE, actiegroep Borsele tot de kern en het platform Stroom naar de Toekomst. Ze stellen dat veel problemen rond kernenergie nog steeds niet opgelost zijn, zoals de opslag van kernafval. WISE wijst erop dat een wereld zonder fossiele- en kernenergie technisch, financieel en praktisch haalbaar is. Tijdens de fietstocht willen de organisatoren de aandacht vestigen op “het prachtige Zeeuwse landschap”.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in het coalitieakkoord afgesproken stappen te zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De bedoeling is dat de twee nieuwe kerncentrales in het dorp Borssele komen te staan: daar is al kennis, ervaring en draagvlak en kan de energie omgezet worden in waterstof. Het kabinet wil de bestaande kerncentrale daar langer openhouden.